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22 июня 2017 года 16:14
Закрытие недели выше отметки 1865 пунктов ММВБ создаст предпосылки для дальнейшего роста ещё на 3-4% - ИК "ФИНАМ"
"Важных данных по американской экономике сегодня нет, поэтому волатильность на рынках останется невысокой, а текущие нейтральные настроения сохранятся до конца дня. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаётся будущая налоговая реформа Д.Трампа. В июле будут обнародованы все подробности, и только после этого, можно будет делать выводы о том, насколько её воплощение в жизнь будет реалистичным. Пока индексу ММВБ не удаётся уверенно закрепиться выше важного технического уровня на отметке 1850 пунктов, что является негативным сигналом для инвесторов. Закрытие недели выше отметки 1865 пунктов создаст предпосылки для дальнейшего роста ещё на 3-4%, а вот закрытие недели ниже отметки 1840 пунктов будет означать что "дно" мы ещё не прошли", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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22 июня 2017 года 17:24
В четверг доллар торгуется под давлением в парах с сырьевыми валютами, которые восстанавливаются на фоне небольшого отскока цен на нефть. Также "американец" уступает иене, а в парах с европейскими валютами держится относительно стабильно. Несмотря на слабость доллара, евро и фунт не решаются на... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:58
"U.S. dollar приостановил рост к "мейджорам", при этом высокодоходные валюты продолжили ослаблять позиции в паре с "американцем". Сегодня очередной относительно спокойный день для основных валют на Forex. Евро может продемонстрировать сдержанное укрепление на фоне позитивных данных по индексу... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:36
"Нефтяной рынок продолжает концентрироваться на негативе. Данные от Минэнерго США, указавшие на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, лишь не надолго поддержали цены на "черное золото". Формально поводом для возобновления продаж стали данные о сохранении положительной... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:02
Наблюдаем спекулятивный "выброс" из сложившегося за последнее полугодие диапазона нефтяных котировок - "Открытие Брокер"
"Текущее снижение цен на нефть не связано с влиянием фундаментальных факторов и носит исключительно спекулятивный характер. С начала 2017 года индекс доллара снизился на 5%. Поскольку нефть номинирована в долларах США, при прочих равных, снижение показателя должно стимулировать рост котировок.... читать дальше
.22 июня 2017 года 12:00
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать под давлением, даже несмотря на возобновившееся на прошлой неделе в США падение коммерческих запасов сырой нефти и бензина. Участники пока еще настроены очень негативно. В таких условиях я не удивлюсь, если Brent проверит на прочность и... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:57
Котировки российских евробондов, вероятно, будут по давлением очередной ценовой просадки в нефти - Промсвязьбанк
"Сегодня нефть Brent продолжила торговаться ниже отметки 45 долларов/баррель. При этом российский сегмент евробондов вчера не успел отреагировать на очередную просадку в нефти, поэтому сегодня, скорее всего, стоит ожидать умеренного снижения котировок. При этом доходности UST-10 остаются... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:42
"Обвал котировок нефти продолжился и в среду. В результате стоимость нефти марки Brent снизилась до минимального уровня за 10 месяцев, преодолев поддержку в $45 за баррель. Еще один виток агрессивных распродаж стал следствием реакции участников рынка на выход правительственного отчета от Минэнерго... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:21
"Статистика от Минэнерго США вышла получше ожиданий, но ее данных пока явно не хватает для разворота нефти, поскольку крайне сильно упали инфл. ожидания по США, а в самих данных недостаточно именно структурных изменений: уровни по запасам все еще выше 5-летней средней, плюс растет добыча нефти... читать дальше
.22 июня 2017 года 09:43
Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.22 июня 2017 года 09:35
Поначалу в среду нефть пыталась стабилизироваться и даже расти. Но усиление "медвежьих" настроений не заставило себя ждать. У уровня 46,60 Brent "захлестнула" волна продаж, отправив актив к минимумам 15 ноября на отметке 44,36. По итогам дня баррель подешевел на 2,25%, констатирует региональный... читать дальше
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