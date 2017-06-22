На фондовом рынке, скорее всего, до вечера сохранится "боковое" движение - ИК "Фридом Финанс"

"Фондовый и валютный рынки на удивление спокойно отреагировали сегодня на вечернее падение цены на нефть. В аутсайдерах "Норникель" и "Магнит", что связано с закрытием реестра акционеров на получение дивиденда. В то же время бумаги сырьевых компаний и банков, которые, по идее, должны были сегодня на открытии корректироваться, не демонстрируют единой динамики. Сессия проходит спокойно, торговый оборот ниже среднего. Отчасти падению препятствует слабая динамика на внешних площадках. На фондовом рынке из-за отсутствия важных событий и статистики, скорее всего, до вечера сохранится "боковое" движение, а далее котировки окажутся во власти внешнего фона. Сдвинуть рынки с места могут еженедельные данные об обращениях за пособием по безработице в США. Ориентируюсь на диапазон 1840–1850 по индексу ММВБ к закрытию", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.