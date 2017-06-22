Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,65-60,65 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в четверг пытается восстановить позиции после ощутимого падения накануне, получая поддержку от продажи выручки экспортерами и некоторого восстановления спроса на российские активы среди нерезидентов. Однако общий фон для национальной валюты остается негативным. "Черное золото" продолжает дешеветь: августовские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня стабильно торгуются ниже 45. Игроки предпочитают фокусироваться на факторах, сдерживающих подъем рынка – росте добычи в Ливии и Нигерии. Инвесторов не вдохновила даже статистика американского Управления энергетической информации (EIA), которая показала сокращение недельных запасов сырья на 2,45 млн баррелей (до 509,1 млн баррелей), а бензина – на 0,58 млн баррелей (до 241,87 млн баррелей). Оказывают давление на рубль и политические риски, в частности, перспектива расширения антироссийских санкций. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./доллар", - указывают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.