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Главная / Аналитикам / Аналитика / Deutsche Bank поднял рейтинг ADR Норникеля и акций Evraz до "покупать", GDR Северстали - до "держать"
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22 июня 2017 года 12:25
Deutsche Bank поднял рейтинг ADR Норникеля и акций Evraz до "покупать", GDR Северстали - до "держать"
Deutsche Bank пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок ряда анализируемых компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ, сообщается в обзоре банка. По итогам пересмотра для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для акций Evraz - с "продавать" до "покупать". Кроме того, аналитики банка повысили рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с "продавать" до "держать". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Норильский Никель - 16,10 (текущая цена - 13,82), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 2,60 (текущая цена - 1,73), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Северсталь - 13,80 (текущая цена - 11,72), рекомендация - держать.
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22 июня 2017 года 14:58
"U.S. dollar приостановил рост к "мейджорам", при этом высокодоходные валюты продолжили ослаблять позиции в паре с "американцем". Сегодня очередной относительно спокойный день для основных валют на Forex. Евро может продемонстрировать сдержанное укрепление на фоне позитивных данных по индексу... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:36
"Нефтяной рынок продолжает концентрироваться на негативе. Данные от Минэнерго США, указавшие на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, лишь не надолго поддержали цены на "черное золото". Формально поводом для возобновления продаж стали данные о сохранении положительной... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:02
Наблюдаем спекулятивный "выброс" из сложившегося за последнее полугодие диапазона нефтяных котировок - "Открытие Брокер"
"Текущее снижение цен на нефть не связано с влиянием фундаментальных факторов и носит исключительно спекулятивный характер. С начала 2017 года индекс доллара снизился на 5%. Поскольку нефть номинирована в долларах США, при прочих равных, снижение показателя должно стимулировать рост котировок.... читать дальше
.22 июня 2017 года 12:00
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать под давлением, даже несмотря на возобновившееся на прошлой неделе в США падение коммерческих запасов сырой нефти и бензина. Участники пока еще настроены очень негативно. В таких условиях я не удивлюсь, если Brent проверит на прочность и... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:57
Котировки российских евробондов, вероятно, будут по давлением очередной ценовой просадки в нефти - Промсвязьбанк
"Сегодня нефть Brent продолжила торговаться ниже отметки 45 долларов/баррель. При этом российский сегмент евробондов вчера не успел отреагировать на очередную просадку в нефти, поэтому сегодня, скорее всего, стоит ожидать умеренного снижения котировок. При этом доходности UST-10 остаются... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:42
"Обвал котировок нефти продолжился и в среду. В результате стоимость нефти марки Brent снизилась до минимального уровня за 10 месяцев, преодолев поддержку в $45 за баррель. Еще один виток агрессивных распродаж стал следствием реакции участников рынка на выход правительственного отчета от Минэнерго... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:21
"Статистика от Минэнерго США вышла получше ожиданий, но ее данных пока явно не хватает для разворота нефти, поскольку крайне сильно упали инфл. ожидания по США, а в самих данных недостаточно именно структурных изменений: уровни по запасам все еще выше 5-летней средней, плюс растет добыча нефти... читать дальше
.22 июня 2017 года 09:43
Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.22 июня 2017 года 09:35
Поначалу в среду нефть пыталась стабилизироваться и даже расти. Но усиление "медвежьих" настроений не заставило себя ждать. У уровня 46,60 Brent "захлестнула" волна продаж, отправив актив к минимумам 15 ноября на отметке 44,36. По итогам дня баррель подешевел на 2,25%, констатирует региональный... читать дальше
.21 июня 2017 года 18:54
"К середине недели нефтяным ценам удалось отойти от минимумов 2017 года и восстановиться до уровня $46,1. Однако, несмотря на незначительное восстановление цен, на нефтяном рынке продолжают преобладать "медвежьи" настроения, основой которых на этой неделе служат данные об увеличении нефтедобычи в... читать дальше
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