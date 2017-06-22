Если стоимость нефти не будет снижаться, рубль завершит неделю в районе 60 к доллару - РосЕвроБанк

"К доллару и евро рубль начал торги падением, но через 15 минут после начала торговой сессии потери первых минут были отыграны, стоимость доллара достигла 60,26 руб., евро – 67,2 руб. Рубль, преодолев отметку в 60 к доллару, заставляет некоторых фиксировать прибыль, хотя потенциал для ослабления остается. Тем не менее, рынок постепенно старается реагировать менее эмоционально, и в нынешние цены уже заложены все реализованные факторы, включая цены на нефть, поэтому пока можно говорить о консолидации вблизи текущих отметок. Но долго она длиться не будет, так как давление на рубль со временем будет усиливаться. Пока же частично помогает налоговый период и хороший спрос на еврооблигации со стороны нерезидентов. Успешное размещение "бондов" дало основания инвесторам в ОФЗ не торопиться с выходом из активов, тем более, что новые санкции против России со стороны США могут быть так и не приняты или существенно смягчены. Если стоимость нефти не будет снижаться, а останется около $45-47 за баррель, рубль завершит неделю в районе 60 к доллару", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.