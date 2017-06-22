Возможно, что Brent проверит на прочность и 40 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать под давлением, даже несмотря на возобновившееся на прошлой неделе в США падение коммерческих запасов сырой нефти и бензина. Участники пока еще настроены очень негативно. В таких условиях я не удивлюсь, если Brent проверит на прочность и 40 долларов за баррель. Однако все равно придерживаюсь мнения, что эта реакция пока излишне эмоциональна. Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки с учетом роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки способно обеспечить балансировку рынка и сокращение запасов сырой нефти. США и Ливия не смогут компенсировать снижение чистого спроса почти на 3 миллиона баррелей в сутки. Думаю, пока сохраняется этот негативный фон, цены могут торговаться в диапазоне 40-45, а вернутся к росту, только если в США быстро начнет расти потребление бензина. Ближе к осени станет понятно насколько эффективен план ОПЕК+. Если тут все будет в порядке, а я полагаю, что так оно и будет, то котировки снова закрепятся выше 50 долларов за баррель", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.