Продолжение роста котировок ОФЗ сегодня не состоится - Промсвязьбанк

"В среду в отсутствии падения нефтяных цен и спокойного внешнего фона на рынке ОФЗ преобладали оптимистичные настроения. Подешевевшие за последнюю неделю рублевые гособлигации пользовались наибольшим интересом среди локальных госбумаг крупных EM, доходности которых преимущественно подрастали. Кривая доходностей ОФЗ по итогам дня опустилась вниз на 2-5 б.п. - до 7,8-8,11%. Вчерашняя статистика по инфляции от Росстата оказалась нейтральной для рынка. С утра признаков разворота нисходящего тренда на нефтяном рынке не наблюдается, поэтому мы полагаем, что продолжение роста котировок ОФЗ сегодня не состоится, и ждем подъема их доходностей на 2-3 б.п." - указывает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.