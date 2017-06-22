Котировки российских евробондов, вероятно, будут по давлением очередной ценовой просадки в нефти - Промсвязьбанк

"Сегодня нефть Brent продолжила торговаться ниже отметки 45 долларов/баррель. При этом российский сегмент евробондов вчера не успел отреагировать на очередную просадку в нефти, поэтому сегодня, скорее всего, стоит ожидать умеренного снижения котировок. При этом доходности UST-10 остаются стабильными, удерживаясь в районе 2,15% годовых. Из макростатистики важные данные будут представлены только завтра – PMI в Европе и США", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.