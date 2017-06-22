Рассчитываем, что в районе 43-45 долларов/баррель нефть все же "нащупает дно" - Промсвязьбанк

"Статистика от Минэнерго США вышла получше ожиданий, но ее данных пока явно не хватает для разворота нефти, поскольку крайне сильно упали инфл. ожидания по США, а в самих данных недостаточно именно структурных изменений: уровни по запасам все еще выше 5-летней средней, плюс растет добыча нефти (+20 тыс. барр./день за минувшую неделю). Не растет и загрузка в США (-0,4%). Зато запасы сырой нефти сократились на 2,5 млн барр., запасы бензинов - на 0,5 млн барр. Комментарии Ирана и других стран ОПЕК о возможно больших сокращениях добычи в связи с обвалом нефти были проигнорированы. Мы рассчитываем, что в районе 43-45 долларов/баррель нефть все же "нащупает дно", поскольку более низкие ценовые уровни уже не выгодны и уводят сланцевиков США за точку безубыточности", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.