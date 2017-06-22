Открытие торгов может состояться ниже 1845 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон. Открытие торгов может состояться ниже 1845 пунктов ММВБ с учетов дивидендных отсечек по акциям "НорНикеля" и "Магнита", и в течение дня рублевый индикатор обладает потенциалом для движения ниже 1840 и во многом сохраняет свою зависимость от колебаний курса национальной валюты", - указывают специалисты Промсвязьбанка.