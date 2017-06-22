Индекс ММВБ начнёт день без особых потерь - "Открытие Брокер"

"Из статистики на предстоящий день стоит выделить традиционный американский отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице в 15:30 мск, а также индексы цен на жильё в США от NAHB в 16:00 мск. Утро на рынках протекает достаточно позитивно, хотя нефть все ещё испытывает проблемы с ростом. Индекс ММВБ начнёт день без особых потерь на фоне ослабевшего рубля. Кстати, российская валюта ещё может продолжить своё движение в сторону 61 за доллар, но краткосрочный график уже "кричит" о сильной перепроданности", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.