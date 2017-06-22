Рынку нефти нужны фундаментальные сдвиги - eToro

Поначалу в среду нефть пыталась стабилизироваться и даже расти. Но усиление "медвежьих" настроений не заставило себя ждать. У уровня 46,60 Brent "захлестнула" волна продаж, отправив актив к минимумам 15 ноября на отметке 44,36. По итогам дня баррель подешевел на 2,25%, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Судя по тому, как стремительно падают цены и как неохотно предпринимают попытки восстановления, на рынке "черного золота" сформировался полноценный "медвежий" тренд. Причем настораживает тот факт, что каждое поползновение вверх в конечном итоге приводит котировки к новым минимумам. Такое поведение актива грозит продолжением обвала.

На новые "подвиги" игроков вдохновила статистика от Минэнерго США. Отчет отразил сокращение запасов углеводородов почти на 2,5 млн баррелей против прогноза падения на 2,1 млн. Но объем добычи достиг 9,35 млн баррелей, а это 2-летние максимумы. Отсутствие признаков замедления активности производителей на сланцевых месторождениях "добило" игроков, и без того разочарованных всем, что сейчас происходит на глобальном рынке "черного золота".

"Что в такой ситуации способно вселить надежду в Brent и переключиться в режим восстановления? Пожалуй, только лишь факты и цифры, свидетельствующие о том, что рынок все же движется в сторону баланса. Но таковых пока не имеется. А значит, в случае дальнейшего "прощупывания" новых минимумов ключевым производителям придется вмешаться в ситуацию и снова попытаться "сделать хорошую мину при плохой игре". Но вопрос в том, поверит ли рынок очередным словам, которые по факту расходятся с делами. И что такого могут поведать экспортеры, чтобы развернуть нефть. Причем такие попытки уже начались. Но пока не произвели желаемого эффекта. Накануне вечером агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Министерстве энергетики Ирана сообщило, что Иран и другие экспортеры ОПЕК+ уже ведут переговоры по вопросу дополнительного продления сделки. Если сегодня эта тема получит развитие, и ее подхватят другие страны на уровне вербальных интервенций, Brent может немного восстановиться, но никаких фундаментальных изменений в текущую расстановку сил это не принесет", - отмечает специалист eToro.