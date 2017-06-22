Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1845 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent пробили вниз уровень в $45 за баррель, опустившись до минимальных отметок в этом году после публикации данных, указавших на продолжающийся рост производства "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1845 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что понижательное давление на его динамику помимо продолжающих снижение цен на нефть окажут экс-дивидендные разрывы в акциях "Норникеля" и "Магнита".