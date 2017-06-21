Курс доллара до конца недели будет составлять 58-60,5 рубля - Бинбанк

"Несмотря на существенное ухудшение внешних условий, позиции рубля на валютном рынке оставались достаточно сильными: при заметном снижении цен на нефть, росте уровня геополитической напряженности, сохранении угрозы расширения санкций курс доллара лишь на незначительное время задержался выше отметки 60 рублей. Текущее снижение котировок часть инвесторов, вероятно, использует для приобретения рублевых активов, рассчитывая на рост их стоимости. Тем не менее, пока сохраняется неопределенность по поводу ужесточения санкций США против РФ, а цены на нефть остаются относительно низкими, рассчитывать на возврат курса рубля к прежним уровням в ближайшие дни не приходится, и мы ожидаем, что курс доллара до конца недели будет составлять 58-60,5 руб./доллар", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.