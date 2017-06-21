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Главная / Аналитикам / Аналитика / В четверг фондовый рынок, возможно, попытается избавиться от негативного влияния внешнего фона - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
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21 июня 2017 года 18:25
В четверг фондовый рынок, возможно, попытается избавиться от негативного влияния внешнего фона - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Российский фондовый рынок в среду понижался под влиянием мировых фондовых рынков, но появились и первые признаки того, что ускорение экономики начинает воздействовать на сектор электроэнергетики. В четверг российский фондовый рынок, возможно, попытается избавиться от негативного влияния внешнего фона и начать двигаться в унисон с растущими показателями экономического развития. Индекс ММВБ может повыситься до 1859 пунктов, индекс РТС — до 997 пунктов при временном снижении пары доллар/рубль к 58,7", – предполагает директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.
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21 июня 2017 года 18:54
"К середине недели нефтяным ценам удалось отойти от минимумов 2017 года и восстановиться до уровня $46,1. Однако, несмотря на незначительное восстановление цен, на нефтяном рынке продолжают преобладать "медвежьи" настроения, основой которых на этой неделе служат данные об увеличении нефтедобычи в... читать дальше
.21 июня 2017 года 17:09
Лишившись драйверов, доллар торгуется невнятно и разнонаправлено. В основном валюта пребывает под давлением, растеряв недавний энтузиазм. Сырьевые валюты сегодня реабилитируются на фоне попыток восстановления нефти, фунт отскочил от 2-месячных минимумов, а евро не может определиться с... читать дальше
.21 июня 2017 года 14:55
"Нефть приостановила падение, однако все еще остается уязвимой для любых негативных сигналов. Brent дважды оказалась "не по зубам" отметка в $45,5/bbl. Основные раздражители прежние – высокий уровень запасов и низкие темпы их сокращения, активность со стороны сланцевиков, укрепление позиций... читать дальше
.21 июня 2017 года 13:59
Нефть заметно ускорила падение, отметив минимумы года на отметке 45,44 за баррель Brent, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Похоже, "быки" по нефти (если таковые еще остались) совсем утратили веру как в краткосрочные, так и в более... читать дальше
.21 июня 2017 года 11:59
"Нефть оказалась в "медвежьем" цикле после того, как снизилась более чем на 20% с годовых максимумов. Участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи и коммерческих запасов в США, а также увеличением объемов производства в Ливии. Тем не менее, я бы пока не стал драматизировать ситуацию.... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:43
"Что касается нефтяного рынка, поведение которого трудно предсказуемо в связи с большой спекулятивной составляющей, то, по всей видимости, в ближайшей перспективе понижательный тренд останется. Ключевым уровнем его поддержки является 45–45,50 $/баррель по марке Brent. Устойчивое пробитие его может... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:18
"Риски снижения по нефти к уровням ноября 2016 года вчера все же реализовались, хотя фундаментальных обоснований для этого по-прежнему нет. Ночная статистика от API показала в целом неплохие, хотя и недостаточно сильные данные (снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр., рост запасов бензинов... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:01
"Стоимость "черного золота" продолжает "пикирование" вниз, цена смеси Brent стала ниже отметки 46 долларов за баррель. И это несмотря на то, что, по данным API, запасы нефти уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,1 миллиона. Мы полагаем, что это не... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:40
Рынок акций США продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии во вторник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают слабо снижаться. читать дальше
.21 июня 2017 года 09:36
В случае дальнейшего снижения цен на "черное золото" падение может принять более серьезный характер - TeleTrade
"По итогам вчерашнего дня стоимость эталонных марок Brent и WTI снизилась на 2,28% и 1,63% (до уровней 45,84$ и 43,48$) за баррель соответственно. В случае дальнейшего снижения цен на "черное золото" падение может принять более серьезный характер и привести к "погружению" фьючерсов на Brent в... читать дальше
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