Фондовые индексы могут отыграть потери - ИК "ФИНАМ"

К середине дня в среду на российском фондовом рынке наблюдалось умеренное снижение. Основным поводом к продажам послужила динамика внешних фондовых площадок. В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Если запасы углеводородов снизятся более, чем ожидают игроки, это будет способствовать волне фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям, в результате чего нефть марки Brent может подняться в район 47 долларов. В такой ситуации спрос на российские активы будет повышенным. Это позволит основным индексам к концу дня отыграть потери и выйти на положительную территорию, а также поспособствует дальнейшему укреплению рубля, полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.