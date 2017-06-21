Во второй половине дня ожидаем коррекционного роста фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"Второй день подряд на российские индексы акций оказывает давление падение цен на нефть, которые консолидируются у отметки $46 за баррель марки Brent в ожидании публикации данных от Минэнерго США об изменении объемов запасов сырья в США. Так, в среду, 21 июня, индекс РТС потерял 0,3%, опустившись до минимальных значений текущего года, а индекс ММВБ снизился на 0,6% и колеблется вблизи отметки 1847,2 пункта. Европейские индексы снижаются в среднем на 1%, также отыгрывая падение цен на нефть за последние сутки. Впрочем, во второй половине дня мы ожидаем коррекционного роста российских индексов акций. По нашим оценкам, Минэнерго США может отчитаться и о снижении объемов добычи нефти на прошлой неделе, что, в свою очередь, станет поводом для коррекционного роста цен на нефть", - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.