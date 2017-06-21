В ближайшее время увидим некоторую коррекцию рубля - "Аналитика Онлайн"

"Курс доллара на московской бирже в среду утром достиг отметки в 60 рублей за одну единицу американской валюты, евро превысило отметку в 67 рублей. Все это происходит на фоне снижения нефтяных цен. Еще один фактор давления на российскую валюту – это распродажа российских активов зарубежными инвесторами. Процентные ставки США растут, в России они, в свою очередь, снижаются, и это снижает привлекательность вложения денег в российские облигации. Нерезиденты распродают ОФЗ и уходят в валюту. Началось это после того, как Сенат США одобрил законопроект о расширении списка санкций против России. Однако, как стало известно накануне, республиканское большинство в Палате представителей отказалось утвердить данный законопроект. Сегодняшняя динамика и достижение психологически важного уровня 60 рублей может способствовать некоторому ослаблению позиций "быков". Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим некоторую коррекцию от уровня 60 рублей за доллар, которая с очень маленькой вероятностью приведет к возобновлению нисходящего тренда по паре. Скорее всего, эта коррекция просто позволит зафиксировать прибыль, накопившуюся по покупкам, и вновь зайти в сделки. Поэтому тем инвесторам, которые покупали по нашим рекомендациям, рекомендуем набраться терпения. Возможно, даже закрывать часть открытых ранее позиции. Ну а тем, кто не успел присоединиться к покупкам доллара, рекомендуем присмотреться к ним в районе 58 рублей за доллар. Можно и несколько выше - на уровне 58,50", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.