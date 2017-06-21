Brent – 44,5-47/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефть приостановила падение, однако все еще остается уязвимой для любых негативных сигналов. Brent дважды оказалась "не по зубам" отметка в $45,5/bbl. Основные раздражители прежние – высокий уровень запасов и низкие темпы их сокращения, активность со стороны сланцевиков, укрепление позиций долларом (в последнее время). Предварительные данные от API не дали рынку однозначного сигнала и скорее просто отодвинули решения до сегодняшних 17:30 мск, когда будет опубликован отчет Минэнерго США. Brent – 44,5-47/bbl", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.