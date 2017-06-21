В краткосрочной перспективе рубль может пойти выше 60 за доллар лишь в случае продолжения падения нефти - Райффайзенбанк

Обзор

"Отметка 60 рублей/доллар взята исключительно благодаря нефтяному фактору, но в сравнении с нефтью рубль продолжает выглядеть сильным, что формирует потенциал для его дальнейшего ослабления, которое мы ожидаем лишь ближе к концу 3 квартала, когда произойдет отток валютной ликвидности с локального рынка (вследствие выплаты дивидендов, восстановления импорта и платежей по внешнему долгу), и ее текущий избыток сократится. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе рубль может пойти выше 60 рублей/доллар лишь в случае продолжения падения нефти (где "медвежий" тренд, по нашему мнению, все еще сохраняется)", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.