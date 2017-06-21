У российской валюты поводов для возвращения к прежним максимумам немного - Банк "Зенит"

"Очевидно, что в ближайшие недели нефтяной рынок лишен шансов на сколько-нибудь заметный восстановительный рост. А это значит, что и у российской валюты поводов для возвращения к прежним максимумам немного. Даже приближение пика по налоговым платежам пока не оказывает сдерживающего эффекта для рубля. Важным в этой ситуации будет следить за поведением рублевых активов, особенно долгового рынка, которые будут отражать поведение нерезидентов на российском рынке. Если ОФЗ начнут дешеветь без особых причин, рубль может показать куда более заметное ослабление", - отмечают специалисты Банка "Зенит".