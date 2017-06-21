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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон доходностей ОФЗ по итогам дня существенно не изменится - Промсвязьбанк
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21 июня 2017 года 12:15
Диапазон доходностей ОФЗ по итогам дня существенно не изменится - Промсвязьбанк
"Вчера утром рынок ОФЗ предпринял попытку отскока после трехдневного падения, однако последовавшее 3%-ное снижение цены на нефть Brent вернуло котировки "бондов" на уровни закрытия понедельника. Отметим, что в последние часы торгов они демонстрировали "боковую" динамику в условиях продолжавшегося снижения котировок российских евробондов, удорожания CDS и ослабления рубля, что, на наш взгляд, сигнализирует о готовности локальных участников рынка предъявлять спрос на подешевевшие бумаги. Поддержку ему оказывает устойчивое снижение стоимости рублевого фондирования в условиях замедления темпов инфляции и профицита ликвидности в банковской системе. Полагаем, что спроса со стороны локальных участников будет достаточно для размещения всего предложенного объема ОФЗ на сегодняшних аукционах, учитывая его относительно небольшую величину – 30 млрд руб. Кроме того, половина объема приходится на 5-летний флоатер 29012, а бумаги с фиксированным купоном представлены лишь 7-летним выпуском серии 26222. Помимо аукционов ОФЗ, сегодня в фокусе инвесторов будут данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, выходящие в 17:30 мск. Их публикация на прошлой и позапрошлой неделе сопровождалась сильными движениями на нефтяном рынке, поэтому волатильность в последние часы торгов рублевыми гособлигациями, вероятно, будет повышенной. Связанная с этим неопределенность и остающаяся ниже 46 долларов за баррель нефть Brent, скорее всего, отсрочат восстановление котировок ОФЗ, но мы считаем, что сегодня они, по крайней мере, смогут удержаться на текущих уровнях", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
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21 июня 2017 года 18:54
"К середине недели нефтяным ценам удалось отойти от минимумов 2017 года и восстановиться до уровня $46,1. Однако, несмотря на незначительное восстановление цен, на нефтяном рынке продолжают преобладать "медвежьи" настроения, основой которых на этой неделе служат данные об увеличении нефтедобычи в... читать дальше
.21 июня 2017 года 17:09
Лишившись драйверов, доллар торгуется невнятно и разнонаправлено. В основном валюта пребывает под давлением, растеряв недавний энтузиазм. Сырьевые валюты сегодня реабилитируются на фоне попыток восстановления нефти, фунт отскочил от 2-месячных минимумов, а евро не может определиться с... читать дальше
.21 июня 2017 года 14:55
"Нефть приостановила падение, однако все еще остается уязвимой для любых негативных сигналов. Brent дважды оказалась "не по зубам" отметка в $45,5/bbl. Основные раздражители прежние – высокий уровень запасов и низкие темпы их сокращения, активность со стороны сланцевиков, укрепление позиций... читать дальше
.21 июня 2017 года 13:59
Нефть заметно ускорила падение, отметив минимумы года на отметке 45,44 за баррель Brent, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Похоже, "быки" по нефти (если таковые еще остались) совсем утратили веру как в краткосрочные, так и в более... читать дальше
.21 июня 2017 года 11:59
"Нефть оказалась в "медвежьем" цикле после того, как снизилась более чем на 20% с годовых максимумов. Участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи и коммерческих запасов в США, а также увеличением объемов производства в Ливии. Тем не менее, я бы пока не стал драматизировать ситуацию.... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:43
"Что касается нефтяного рынка, поведение которого трудно предсказуемо в связи с большой спекулятивной составляющей, то, по всей видимости, в ближайшей перспективе понижательный тренд останется. Ключевым уровнем его поддержки является 45–45,50 $/баррель по марке Brent. Устойчивое пробитие его может... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:18
"Риски снижения по нефти к уровням ноября 2016 года вчера все же реализовались, хотя фундаментальных обоснований для этого по-прежнему нет. Ночная статистика от API показала в целом неплохие, хотя и недостаточно сильные данные (снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр., рост запасов бензинов... читать дальше
.21 июня 2017 года 10:01
"Стоимость "черного золота" продолжает "пикирование" вниз, цена смеси Brent стала ниже отметки 46 долларов за баррель. И это несмотря на то, что, по данным API, запасы нефти уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,1 миллиона. Мы полагаем, что это не... читать дальше
.21 июня 2017 года 09:40
Рынок акций США продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии во вторник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают слабо снижаться. читать дальше
.21 июня 2017 года 09:36
В случае дальнейшего снижения цен на "черное золото" падение может принять более серьезный характер - TeleTrade
"По итогам вчерашнего дня стоимость эталонных марок Brent и WTI снизилась на 2,28% и 1,63% (до уровней 45,84$ и 43,48$) за баррель соответственно. В случае дальнейшего снижения цен на "черное золото" падение может принять более серьезный характер и привести к "погружению" фьючерсов на Brent в... читать дальше
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