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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Падения нефти ниже 40 долларов на длительную перспективу ожидать не стоит - ГК "Форекс Клуб"
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21 июня 2017 года 11:59

Падения нефти ниже 40 долларов на длительную перспективу ожидать не стоит - ГК "Форекс Клуб"

"Нефть оказалась в "медвежьем" цикле после того, как снизилась более чем на 20% с годовых максимумов. Участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи и коммерческих запасов в США, а также увеличением объемов производства в Ливии. Тем не менее, я бы пока не стал драматизировать ситуацию. Рост добычи в США и в Ливии в сумме вряд ли сможет составить 1,8 миллиона баррелей в сутки, которые убрали с рынка ОПЕК+. Кроме того, ситуация в Ливии по-прежнему очень напряженная. Два года назад добыча там тоже достигала почти миллиона баррелей в сутки, но эскалация боевых действий привела к быстрому снижению до 300 тысяч. Потому Ливия пока ненадежный поставщик. Что касается роста запасов бензина в США, то это несколько тревожит. В этом сезоне ожидалось рекордное потребление, и долларов 5 в цене на это было заложено. Если ожидания не оправдаются, то они могут быть дисконтированы, и вместо диапазона 47-55, в котором пребывали цены, на лето мы можем "попасть" в коридор 42-50. Падения ниже 40 долларов на длительную перспективу ожидать не стоит", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

Опубликовано: /ФК "Форекс Клуб"/
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