До конца недели пара USD/RUB может подниматься до 60,5–61 - ИК "Фридом-Финанс"

"Продажи акций и облигаций нерезидентами, падение цены на нефть, сокращение объемов репо ЦБ и отсутствие предложения валюты со стороны экспортеров делают свое дело: курс USD/RUB впервые со 2 февраля поднялся выше 60, а евро стоит почти 67. Это создает риски усиления обесценивания рубля, поскольку отток керри-трейдеров усилится. До конца недели пара USD/RUB может подниматься до 60,5–61, поскольку сдерживающие этот процесс факторы отсутствуют", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.