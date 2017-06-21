В паре доллар/рубль передвигаем уровни цели/"стоп-лосс" до 62,6 и 58,4 соответственно - Росбанк

"Основные темы остались прежними - нефть и геополитика, однако скорость чувствительности рубля к негативу заметно выросла.

Мы не склонны делать апокалиптических выводов из последнего движения на валютном рынке. Для нас оно, прежде всего, отражает запоздалый возврат к более оправданным уровням и повторяет тезис о "свободном плавании" курса. Наша торговая идея от 31 мая по покупке пары доллар-рубль на сегодня заработала 5,1% (до учета отрицательного carry). Мы используем момент для передвижения уровней цели/"стоп-лосс" до 62,6 и 58,4 соответственно", - отмечают в Росбанке.