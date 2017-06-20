Цель по паре доллар/рубль на конец года остается неизменной и находится на отметке 54 - "Открытие Брокер"

"Во вторник ко второй половине дня валютная пара доллар/рубль прибавляла почти 1,8%, приближаясь к отметке 59,5 руб. Значительное внутридневное ослабление национальной валюты происходило, несмотря на такие локальные факторы поддержки, как приближение пика выплат в рамках очередного налогового периода и сохранение спроса на широкий перечень рублевых активов на фоне все еще относительно привлекательных по мировым меркам процентных ставок, а также улучшения общеэкономической конъюнктуры. Судя по всему, основное давление на котировки национальной валюты оказывает накопившийся за последние месяцы слишком сильный разрыв между ценами на нефть и курсом доллара. Так, в начале текущей недели цена на нефть марки Brent в пересчёте на рубли опускалась ниже 2650 руб. за баррель, что соответствует 12-месячным минимумам. Поэтому сейчас мы наблюдаем "схлопывание" образовавшегося дисконта, которое при текущих нефтяных котировках может завершиться ростом пары доллар/рубль выше отметки 65. Как бы то ни было, нынешнее ослабление нацвалюты с высокой вероятностью будет носить локальный характер. Так, продление соглашений ОПЕК+ и ускорение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает роста мирового ВВП в 2017 на 3,4% и в 2018 на 3,6% против 3,1% в прошлом году) будут толкать цены вверх даже с учетом сохраняющегося "навеса" со стороны сформированных запасов углеводородов. Цель по паре доллар/рубль на конец года остается неизменной и находится на отметке 54", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.