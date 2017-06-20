Импульс на ослабление рубля получает продолжение - Промсвязьбанк

"За последнюю неделю пара доллар/рубль прибавила около 4%, что для нас служит подтверждающим сигналом к тому, что с большой вероятностью минимумы этого года в паре мы увидели. В ближайшее время ожидаем консолидацию рубля вблизи текущих уровней, а на горизонте второго полугодия для пары доллар/рубль актуальным может быть диапазон 58-62", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.