"ВТБ Капитал" возобновил анализ "Черкизово", рейтинг GDR - "держать"

"ВТБ Капитал" возобновил анализ группы "Черкизово" (MOEX: GCHE), говорится в обзоре аналитика инвестбанка Николая Ковалева.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Черкизово", рассчитанная аналитиком "ВТБ Капитала", составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR группы "Черкизово", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет $12,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,12 за штуку.