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20 июня 2017 года 17:45
Цель на ближайший месяц по марке Brent - 45-47 долларов за баррель - УК "КапиталЪ"
Дальнейший рост запасов в США ухудшает и без того шаткое положение цен на нефть. Кроме пристального внимания участников рынка на данные о запасах в США в скором времени статистика о выполнении обязательств по сокращению добычи отдельными участниками соглашения ОПЕК+ также будет иметь большое влияние на динамику нефти. Вероятно, предполагает портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Екатерина Еркина, цель на ближайший месяц по марке Brent - 45-47 долларов за баррель.
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20 июня 2017 года 17:16
"Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок OPEC в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно,... читать дальше
.20 июня 2017 года 13:03
"Общий настрой на рынке нефти сохраняется преимущественно негативным. Давление на цены возобновилось после того, как на рынок поступила информация об очередном успехе Ливии в восстановлении производства, хотя, как учат предыдущие периоды, это восстановление может быть не устойчивым. При этом на... читать дальше
.20 июня 2017 года 11:54
"Падение цен на нефть приостановилось по мере того, как участники рынка ждут снижения запасов в подземных хранилищах США в отчетах за прошлую неделю от Американского института нефти и Агентства энергетической информации. Цены на нефть сейчас находятся на достаточно низких ценовых уровнях.... читать дальше
.20 июня 2017 года 10:36
"Котировки нефти продолжают "топтаться" в районе 7-месячного минимума, отражая прежние опасения участников рынка за рост добычи в странах не участвующих в сделке ОПЕК по ограничению производства нефти. Публикуемая на еженедельной основе статистика только усиливает указанный скепсис. Согласно... читать дальше
.20 июня 2017 года 10:10
"Нефть продолжает проторговывать уровень 47 долларов/баррель. Комментарии министра Саудовской Аравии о скорой ребалансировке рынка нефти остались в стороне на фоне обсуждений роста добычи в Ливии и США и более слабого, чем ожидалось, старта автомобильного сезона в Америке. Технически нефть... читать дальше
.20 июня 2017 года 09:40
В первой половине торгов понедельника нефть подавала надежды, попытавшись продолжить начатое в конце прошлой недели восстановление. Но на 4-дневных максимумах в районе 47,75 котировки натолкнулись на фиксацию прибыли и вернулись под отметку 47, завершив день с потерями, констатирует региональный... читать дальше
.20 июня 2017 года 09:27
Фондовые индексы США выросли в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник. читать дальше
.19 июня 2017 года 18:06
"Мы по-прежнему ожидаем прорыва вверх, но, возможно, для начала должна произойти более сильная коррекция на фондовом рынке. Инвесторы с реальными деньгами покупают золото, чтобы диверсифицировать риск такой коррекции. На этом основании положительная динамика золота – не единственное условие для... читать дальше
.19 июня 2017 года 14:17
"Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых.... читать дальше
.19 июня 2017 года 13:51
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на минимальных уровнях с 5 мая уже третью торговую сессию подряд по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи в США, а также увеличением там запасов сырой нефти и бензина. Цены на текущих уровнях выглядят... читать дальше
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