ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг акций Сбербанка до "покупать" и оценку на 1%

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) со 172 рублей до 173 рублей за штуку, следует из материалов ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 211,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 144 рубля за штуку.