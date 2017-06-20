Сейчас хороший момент для входа в рынок акций - УК "Райффайзен Капитал"

"Сегодня российский рынок корректируется вверх после нескольких дней снижения. Вечером будет известно о результатах пересмотра индекса MSCI Emerging Markets, куда могут войти акции крупнейших китайских компаний. В этом случае доля российских бумаг будет размыта, что может оказать негативное влияние на российский рынок. Однако отыгрывать эту новость рынок будет только в среду. На наш взгляд, сейчас хороший момент для входа в рынок акций, потенциал роста которого при восстановлении нефтяных котировок составит до 20-25%. Мы рекомендуем до трети портфеля инвестировать в паи фондов акций на перспективу от 12 месяцев", - отмечает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев.