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Главная / Аналитикам / Аналитика / Brent сохраняет уязвимость - "Нордеа Банк"
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20 июня 2017 года 13:03
Brent сохраняет уязвимость - "Нордеа Банк"
"Общий настрой на рынке нефти сохраняется преимущественно негативным. Давление на цены возобновилось после того, как на рынок поступила информация об очередном успехе Ливии в восстановлении производства, хотя, как учат предыдущие периоды, это восстановление может быть не устойчивым. При этом на текущем рынке ливийской истории вполне достаточно. Американское производство продолжает "карабкаться" вверх. Усилия ОПЕК при этом все меньше заметны. Безусловно, эффект от шагов картеля нельзя отрицать, но скорость балансировки на которую рассчитывали рынки явно переоценена. К слову ,пока контракты на WTI в контанго, сланцевикам "дышится" легче, т.к. фондирование для них не лишено смысла. И здесь только можно разделить мнение Goldman Sachs и представителей саудовской стороны, что рынку просто необходимо прийти к "бэквордации", чтобы сбить оптимизм сланца. Краткосрочно в фокусе будут данные по запасам от API. Brent сохраняет уязвимость, краткосрочные ориентиры - $46,5-48/bbl", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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20 июня 2017 года 17:45
Дальнейший рост запасов в США ухудшает и без того шаткое положение цен на нефть. Кроме пристального внимания участников рынка на данные о запасах в США в скором времени статистика о выполнении обязательств по сокращению добычи отдельными участниками соглашения ОПЕК+ также будет иметь большое... читать дальше
.20 июня 2017 года 17:16
"Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок OPEC в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно,... читать дальше
.20 июня 2017 года 11:54
"Падение цен на нефть приостановилось по мере того, как участники рынка ждут снижения запасов в подземных хранилищах США в отчетах за прошлую неделю от Американского института нефти и Агентства энергетической информации. Цены на нефть сейчас находятся на достаточно низких ценовых уровнях.... читать дальше
.20 июня 2017 года 10:36
"Котировки нефти продолжают "топтаться" в районе 7-месячного минимума, отражая прежние опасения участников рынка за рост добычи в странах не участвующих в сделке ОПЕК по ограничению производства нефти. Публикуемая на еженедельной основе статистика только усиливает указанный скепсис. Согласно... читать дальше
.20 июня 2017 года 10:10
"Нефть продолжает проторговывать уровень 47 долларов/баррель. Комментарии министра Саудовской Аравии о скорой ребалансировке рынка нефти остались в стороне на фоне обсуждений роста добычи в Ливии и США и более слабого, чем ожидалось, старта автомобильного сезона в Америке. Технически нефть... читать дальше
.20 июня 2017 года 09:40
В первой половине торгов понедельника нефть подавала надежды, попытавшись продолжить начатое в конце прошлой недели восстановление. Но на 4-дневных максимумах в районе 47,75 котировки натолкнулись на фиксацию прибыли и вернулись под отметку 47, завершив день с потерями, констатирует региональный... читать дальше
.20 июня 2017 года 09:27
Фондовые индексы США выросли в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник. читать дальше
.19 июня 2017 года 18:06
"Мы по-прежнему ожидаем прорыва вверх, но, возможно, для начала должна произойти более сильная коррекция на фондовом рынке. Инвесторы с реальными деньгами покупают золото, чтобы диверсифицировать риск такой коррекции. На этом основании положительная динамика золота – не единственное условие для... читать дальше
.19 июня 2017 года 14:17
"Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых.... читать дальше
.19 июня 2017 года 13:51
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на минимальных уровнях с 5 мая уже третью торговую сессию подряд по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи в США, а также увеличением там запасов сырой нефти и бензина. Цены на текущих уровнях выглядят... читать дальше
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