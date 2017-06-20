К концу недели курс USD/RUB может вырасти до 59,50 - ИК "Фридом Финанс"

Помимо нефти, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, на рубль давит выход нерезидентов из рублевых облигаций, что происходит из-за ослабления российской валюты. Распродажи пока не носят масштабного характера, но поскольку сейчас отсутствуют факторы, которые способствовали бы укреплению рубля (например, налоговый период), то курс будет и дальше снижаться. К концу недели курс USD/RUB может вырасти до 59,50.