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20 июня 2017 года 12:18
Условия для рубля выглядят не столь драматичными - Банк "Зенит"
"Рубль находится в числе аутсайдеров среди валют, наиболее востребованных в рамках стратегий "керри-трейд", которые в последние дни стали не слишком интересными. Доходности дальнего и среднего сегмента гособлигаций растут, отражая постепенный выход нерезидентов с российского рынка. Размещение евробондов Минфина также может оказывать временный негативный эффект на стоимость рубля. Цены на нефть волатильны, но они слабо влияют на состояние внутреннего валютного рынка. Рубль испытывает пока еще комфортный сценарий переоценки, связанный со снижением спроса на высокодоходные валюты. Тем не менее, катализатором этого процесса могла бы стать более агрессивная политика Федрезерва США, но поскольку этого не происходит, то и условия для рубля выглядят не столь драматичными", - отмечают специалисты Банка "Зенит".
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