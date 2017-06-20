Есть сомнения, что рост на отечественном рынке акций сохранится до конца дня - ИК "Фридом Финанс"

"Фондовый рынок на открытии демонстрирует позитивную динамику: почти все акции первого-второго эшелонов торгуются в "зеленой зоне". Исключение — "Мегафон", на котировки которого оказывают давление новости о продаже пакета иностранным акционером. Однако есть сомнения, что рост на отечественных площадках сохранится до конца дня. Сейчас бумаги движутся наверх в рамках спекулятивного отскока, а новостей и статистики, которые способствовали бы продолжению роста, нет. Внешний фон нейтрален. Ожидаю, что торги закроются в диапазоне 1840–1850 пунктов по индексу ММВБ", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.