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20 июня 2017 года 11:16
Вероятнее всего, коррекционный диапазон до 67 руб./доллар сохранится на предстоящее полугодие - TeleTrade
"Курс рубля перестал показывать чудеса укрепления, Его ещё недавно поддерживали стабильные цены нефти, снижение инфляции, высокие ставки, приток денег от иностранных инвесторов в российские акции и облигации в рамках "керри-трейд". Теперь всё это меняется. ФРС поднимает процентную ставку для банков и финансовых рынков. А наш ЦБ, наоборот, уменьшает свою ставку для облегчения кредитования в экономике и из-за сокращения инфляции с 5,4% в 2016 г. до 4,1% в мае 2017 г. Ключевая ставка ЦБ РФ уменьшилась за полгода с 10% до 9% и до конца года, вероятно, дойдёт до 8%. Всё это для инвесторов уменьшает выгодность вложений в рублёвые активы по сравнению, например, с долларовыми, что снижает спрос на рубль и его курс. Дополнительный негатив для него - расследование в США вокруг гипотетического воздействия России на их выборы, обвинения Д.Трампу. Они создают риски, связанные с Россией, что ограничивает вложения в рубли. Этому содействует и возможное введение новых финансовых санкций США, что было бы очень негативно для страны. И теперь вопрос - а что же дальше? Перечисленные факторы продолжают действовать, и постепенно рубль будет дешеветь. Сейчас он остаётся слишком дорогим. Цена барреля нефти в рублях составляет меньше 2800 руб. А для бюджета нужно не менее 3000-3100 руб./баррель. Но при этом не будет обвала нашей валюты. Сейчас сопротивлением пары USD/RUB на Форекс выступает уровень 58,6 руб./доллар. При его пробитии продолжится плавный рост до следующего важнейшего технического и психологического сопротивления 60 руб./доллар. Повышение, очевидно, затем станет стремиться до уровня 63-67 руб./доллар в ближайшие месяцы. Но вряд ли выше. Вероятнее всего, коррекционный диапазон до 67 руб./доллар сохранится на предстоящее полугодие. Классический коррекционный уровень 38,2% от снижения с начала 2016 г. располагается на 67,2 руб./доллар", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
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20 июня 2017 года 17:45
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