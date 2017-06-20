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20 июня 2017 года 10:36

У Brent есть основания протестировать поддержку $45 - AMarkets

"Котировки нефти продолжают "топтаться" в районе 7-месячного минимума, отражая прежние опасения участников рынка за рост добычи в странах не участвующих в сделке ОПЕК по ограничению производства нефти. Публикуемая на еженедельной основе статистика только усиливает указанный скепсис. Согласно вышедшим в пятницу данным от Baker Hughes, число активных буровых на нефть в США выросло на 6 единиц, рост продолжается 22 недели подряд. Позиции медведей не удалось ослабить даже сообщениям о замедлении прироста активности сланцевых производителей в ключевых зонах, включая Permian, Eagle Ford и Оклахому. Избыток нефти сохраняется даже несмотря на усилия ключевых нефтепроизводителей, согласившихся сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в день. Помимо сохраняющихся высоких темпов роста производства углеводородов в США на котировки "черного золота" продолжает оказывать давление и увеличение добычи нефти в Ливии и Нигерии. На прошлой неделе представители государственной нефтедобывающей компании Ливии National Oil Co. (NOC) заявили, что добыча в стране уже в ближайшие дни достигнет 900 000 баррелей в сутки по сравнению с нынешними 800 000. К концу лета в Ливии планируют добывать уже около 1 млн. баррелей в день. На этом фоне стоимость нефти марки Brent уже "провалилась" до $47 за баррель, сохраняя все основания протестировать поддержку $45", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Опубликовано: /AMarkets/
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