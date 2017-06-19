Рубль останется в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Рубль находился под давлением и преодолел отметки 58 за доллар и 65 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2775 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,20%, недельная – до 9,24%, а месячная подросла до 9,23%. Ситуация на рынке межбанковского кредитования говорит о том, что дальнейшее смягчение денежной политики ЦБ РФ уже не столь очевидно. Ослабление рубля на фоне вывода средств нерезидентов из ОФЗ может стать тем самым риском, который приведёт к росту инфляционных ожиданий. Кроме того, более низкие ставки ставят под сомнение программу заимствований Минфина. Очередные размещения в среду должны будут показать, что рынок думает о сложившихся доходностях ОФЗ. Впрочем, мы ожидаем слабый спрос и, как следствие, усиление давления на рубль. Рубль останется в "минусе", но основные движения по российской валюте ожидаются в середине недели".