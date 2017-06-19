Индекс РТС окажется под давлением дальнейшего ослабления рубля - Dukascopy Bank SA

"Снижение геополитических рисков и восстановление цен на нефть способствовало росту акций российских эмитентов в начале торговой сессии понедельника, 19 июня. Так, индекс ММВБ прибавил 1% и достиг отметки 1842 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 0,3%, вплотную приблизившись к отметке 1000 пунктов. Европейские индексы акций также начали торговую неделю с роста на фоне победы политической партии Эммануэля Макрона на парламентских выборах во Франции. На новостях о продолжающемся сокращении добычи странами ОПЕК на величину, превышающую обговоренные ранее квоты, цены на нефть отталкиваются от своих локальных минимумов. Впрочем, несмотря на рост нефтяных контрактов, российских рубль дешевеет на 36 копеек, впервые за месяц преодолев отметку в 58 руб./доллар. Во второй половине дня мы ожидаем консолидации российских индексов акций вблизи текущих значений. При этом индекс РТС окажется под давлением дальнейшего ослабления рубля", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.