В целом российский фондовый рынок остаётся очень слабым - ИК "ФИНАМ"

"Старт текущей недели прошёл на всех фондовых рынках в позитивном ключе. На фоне прошедших парламентских выборов во Франции ключевые европейские индексы растут в понедельник на 0.5-1%, вновь приближаясь к своим годовым максимумам. В целом российский фондовый рынок остаётся очень слабым, и любое ухудшение настроений на зарубежных площадках будет приводить к новым распродажам по российским акциям. Вышедшие утром данные по экономике Японии оказались слабее ожиданий, но на торгах в Азии это никак не отразилось. Важных данных по Америке сегодня нет, поэтому серьёзных изменений в настроениях российских инвесторов до конца дня ожидать не стоит", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.