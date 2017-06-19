Риски постепенного движения пары доллар/рубль в район 59 возрастают - Промсвязьбанк

"Российский рубль на прошлой неделе смотрелся заметно хуже других валют Emerging markets. Давление на рубль исходило со стороны сохранения негативных настроений на нефтяном рынке, итогов заседания Федрезерва, и коррекции на рынке ОФЗ в конце недели. Пока диапазон в 56-58 рублей/доллар сохраняет актуальность, но риски постепенного движения пары доллар/рубль в район 59 возрастают", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.