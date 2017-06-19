Атон поднял рейтинг GDR НОВАТЭКа до "покупать" в связи с падением котировок

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "держать" до "покупать", говорится в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $133 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 19 инвестиционных банков, составляет $122,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $107,9 за штуку.