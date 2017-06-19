Краткосрочно Brent будет в диапазоне $47-49 - "Нордеа Банк"

"Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых. Рост продолжился 22 недели подряд и стал самым продолжительным за последние три десятилетия. Однако здесь будет важным, насколько при этом сохраняется продуктивность добычи, поэтому фокус на данные по производству. Краткосрочно Brent будет в диапазоне $47-49/bbl", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.