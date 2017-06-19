Во второй половине года Brent вернется к 55 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на минимальных уровнях с 5 мая уже третью торговую сессию подряд по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи в США, а также увеличением там запасов сырой нефти и бензина. Цены на текущих уровнях выглядят перепроданными. Поэтому не удивительно, что они не спешат падать далее. Вполне возможно, они "припадут" еще, но это уже будут возможности для поиска как инвестиционных, так и спекулятивных позиций на повышение. Полагаю, что во второй половине года Brent вернется к 55 долларам за баррель", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.