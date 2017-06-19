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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон составляет 57,70-58,20 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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19 июня 2017 года 13:10
Торговый диапазон составляет 57,70-58,20 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар на открытии торгов в понедельник торговался вблизи 58-рублевой отметки на фоне отрицательной динамики нефтяных котировок. Восстановления баланса на рынке "черного золота" ждать не приходится, несмотря на все усилия ОПЕК: одновременно с падением спроса на сырье в азиатском регионе отмечается рост буровой активности американских компаний. Снижение Центробанком ключевой ставки до 9% оказало поддержку рублю, однако не смогло "перебить" неблагоприятную внешнюю конъюнктуру. Против российской валюты играют также сезонное ухудшение платежного баланса и политическая неопределенность, связанная с перспективой ужесточения санкций со стороны США. Впрочем, на другой чаше весов – предстоящий налоговый период и выплата дивидендов. Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к событиям в Еврозоне, где стартуют переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Также вызывает интерес выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Наконец, в среду будет опубликована очередная порция американской статистики: данные Информационного агентства энергетики (EIA) по запасам сырой нефти и цифры по избыточным запасам нефти в Кушинге. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 57,70-58,20 руб./доллар", - комментируют ситуацию аналитики Уральского банка реконструкции и развития.
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19 июня 2017 года 14:17
"Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых.... читать дальше
.19 июня 2017 года 13:51
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на минимальных уровнях с 5 мая уже третью торговую сессию подряд по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи в США, а также увеличением там запасов сырой нефти и бензина. Цены на текущих уровнях выглядят... читать дальше
.19 июня 2017 года 09:41
В пятницу нефть Brent все-таки нашла покупателей на новых почти 1,5-месячных минимумах в районе 46,70 и вернулась выше отметки 47, прибавив внутри дня чуть более 1%. При этом, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, по итогам недели актив... читать дальше
.19 июня 2017 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправлено по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:27
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:58
"Brent к текущему моменту сдержанно прибавляет, торгуясь на отметках $47.35. После очередного снижения на ценовом графике нефти появились сигналы краткосрочной технической «перепроданности». Обычно такие сигналы означают повышенную вероятность обратной ценовой коррекции, т.е. возможен небольшой... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:10
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:42
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка подрастают с 2,16 до 2,17% годовых, нефть Brent по-прежнему держится около отметки 47 долларов за баррель. На этом фоне российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов, в первую очередь, от динамики базовых активов. В... читать дальше
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