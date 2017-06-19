Рекомендуем к покупке привилегированные акции "Мечела" и "Татнефти" - КИТ Финанс Брокер

"Объем торгов российскими акциями в прошлый четверг превысил 90 млрд руб. Это пятый результат за последние пять лет. С нашей точки зрения, высока вероятность отскока российского фондового рынка в ближайшие 2-3 недели. Рекомендуем к покупке привилегированные акции "Мечела" и "Татнефти". Среда – последний день, когда торгуются с дивидендами ГМК, "Магнит", "Ленэнерго" и "Газпром нефть", - отмечают специалисты КИТ Финанс Брокер.