Индекс ММВБ находится в состоянии заметной относительной перепроданности - ВТБ 24

"Российский рынок пребывает в "смущении" после сильных распродаж прошлой недели, но индекс ММВБ находится в состоянии заметной относительной перепроданности, что может привлекать покупателей, тем более, что ЦБ РФ в очередной раз смягчил денежную политику. Активные покупки ниже 1800 по ММВБ показывают, что на рынке возможен разворот вверх с целью 1925-1930. Одним из свидетельств этой готовности может стать заполнение "гэпа" вниз 15 июня (закр. ММВБ 14 июня -1838,32), что не удалось совершить в пятницу. Одним из факторов неопределенности остается поведение нефтяных цен, которое зависит во многом от данных по запасам бензина в США", - отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин.