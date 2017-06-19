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19 июня 2017 года 10:48
Индекс ММВБ находится в состоянии заметной относительной перепроданности - ВТБ 24
"Российский рынок пребывает в "смущении" после сильных распродаж прошлой недели, но индекс ММВБ находится в состоянии заметной относительной перепроданности, что может привлекать покупателей, тем более, что ЦБ РФ в очередной раз смягчил денежную политику. Активные покупки ниже 1800 по ММВБ показывают, что на рынке возможен разворот вверх с целью 1925-1930. Одним из свидетельств этой готовности может стать заполнение "гэпа" вниз 15 июня (закр. ММВБ 14 июня -1838,32), что не удалось совершить в пятницу. Одним из факторов неопределенности остается поведение нефтяных цен, которое зависит во многом от данных по запасам бензина в США", - отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин.
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19 июня 2017 года 14:17
"Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых.... читать дальше
.19 июня 2017 года 13:51
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на минимальных уровнях с 5 мая уже третью торговую сессию подряд по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи в США, а также увеличением там запасов сырой нефти и бензина. Цены на текущих уровнях выглядят... читать дальше
.19 июня 2017 года 09:41
В пятницу нефть Brent все-таки нашла покупателей на новых почти 1,5-месячных минимумах в районе 46,70 и вернулась выше отметки 47, прибавив внутри дня чуть более 1%. При этом, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, по итогам недели актив... читать дальше
.19 июня 2017 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправлено по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:27
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:58
"Brent к текущему моменту сдержанно прибавляет, торгуясь на отметках $47.35. После очередного снижения на ценовом графике нефти появились сигналы краткосрочной технической «перепроданности». Обычно такие сигналы означают повышенную вероятность обратной ценовой коррекции, т.е. возможен небольшой... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:10
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:42
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка подрастают с 2,16 до 2,17% годовых, нефть Brent по-прежнему держится около отметки 47 долларов за баррель. На этом фоне российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов, в первую очередь, от динамики базовых активов. В... читать дальше
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