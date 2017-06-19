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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  В краткосрочной перспективе рублю не на что рассчитывать - InstaForex
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19 июня 2017 года 10:15

В краткосрочной перспективе рублю не на что рассчитывать - InstaForex

"Несмотря на относительную стойкость в краткосрочном периоде, общее давление на российскую валюту усиливается и в дальнейшем, судя по всему, будет только нарастать. Во-первых, нефть остается в подавленном состоянии и вряд ли в ближайшее время получил катализатор, который сможет отправить котировки выше $49-50 за баррель Brent. Во-вторых, в Сенате США прошла поправка, предусматривающая ужесточение санкций в отношении России. Более того, усиливаются спекуляции на тему угрозы введения запрета на покупку российских долговых обязательств. А это чревато агрессивным выходом инвесторов из отечественных активов, включая рубль, - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. - В краткосрочной перспективе рублю не на что рассчитывать. Разве что текущий налоговый период окажет посильную поддержку и несколько смягчит давление. Однако многое будет также зависеть и от настроя доллара на международном рынке Forex. Если валюта не будет пользоваться спросом, потенциал укрепления пары доллар/рубль будет ограниченным, хотя тенденция к повышению будет сохраняться. В краткосрочной перспективе доллару необходимо прорваться выше области 57,80-57,85 руб., чтобы дойти до 58 рублей".

Опубликовано: /InstaForex/
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