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16 июня 2017 года 18:57
Мы оцениваем решение ЦБ как нейтральное - ИК "Велес Капитал"
"По итогам пятничного заседания Банк России выбрал минимальный шаг снижения ключевой ставки — 0,25 п.п. (до 9,00% годовых). С одной стороны, регулятор не оправдал надежд многих участников рынка на второе подряд снижение ставки на 0,50 п.п., с другой — сопроводил свое решение ключевой, на наш взгляд, фразой о том, что «видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года». Напомним, что на предыдущем заседании в конце апреля именно отсутствие конкретных ориентиров по дальнейшей судьбе ставки было воспринято рынком фактически как ужесточение риторики, несмотря на снижение ставки на 0,50 п.п. В целом мы оцениваем решение ЦБ как нейтральное: снизив ставку, регулятор попытался сохранить максимальный консерватизм в своих комментариях. При этом фраза о пространстве для снижения ставки во втором полугодии оставляет широкий простор Банку России — от одного минимального до нескольких снижений ставки, в зависимости от сопутствующих условий. В первые минуты после решения рубль отреагировал небольшим снижением, однако в последующие часы восстановил позиции, и в целом эффект от решения для валютного рынка уже практически исчерпан. Уже в конце следующей недели пройдут предварительные выплаты по основным налоговым платежам (НДС, НДПИ и акцизы), общий объем которых может достигнуть внушительного объема в 700 млрд руб. В рамках подготовки к платежам экспортеры приступят к продаже валютной выручки, что окажет локальную поддержку рублю и может сгладить прочие негативные эффекты", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:27
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:58
"Brent к текущему моменту сдержанно прибавляет, торгуясь на отметках $47.35. После очередного снижения на ценовом графике нефти появились сигналы краткосрочной технической «перепроданности». Обычно такие сигналы означают повышенную вероятность обратной ценовой коррекции, т.е. возможен небольшой... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:10
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:42
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка подрастают с 2,16 до 2,17% годовых, нефть Brent по-прежнему держится около отметки 47 долларов за баррель. На этом фоне российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов, в первую очередь, от динамики базовых активов. В... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:09
"Фьючерс на нефть марки Brent продолжает проторговывать район $47/баррель ввиду крепости доллара и активно обсуждаемых опасений относительно роста предложения нефти в США в условиях менее сильного, чем ожидалось, старта автосезона в стране. Мы ждем сегодня в течение дня продолжения консолидации... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:48
Даже наименее пессимистично настроенные участники нефтяного рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций - eToro
"Сейчас в сырьевом сегменте сформировалась такая ситуация, при которой часть игроков могла бы прикупить изрядно подешевевший актив, но даже наименее пессимистично настроенные участники рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций. А это значит, что в ближайшее время не исключены новые... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:32
"Рынок нефти в одном шаге о того, чтобы показать одну из худших недель с начала этого года. Котировки нефти марки Brent продолжают держаться в районе 7-месячного минимума, отражая прежние инвесторские опасения по поводу способности ОПЕК разрешить проблему с переизбытком предложения. Сегодня в... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:31
Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за 7 месяцев. читать дальше
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