Мы оцениваем решение ЦБ как нейтральное - ИК "Велес Капитал"

"По итогам пятничного заседания Банк России выбрал минимальный шаг снижения ключевой ставки — 0,25 п.п. (до 9,00% годовых). С одной стороны, регулятор не оправдал надежд многих участников рынка на второе подряд снижение ставки на 0,50 п.п., с другой — сопроводил свое решение ключевой, на наш взгляд, фразой о том, что «видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года». Напомним, что на предыдущем заседании в конце апреля именно отсутствие конкретных ориентиров по дальнейшей судьбе ставки было воспринято рынком фактически как ужесточение риторики, несмотря на снижение ставки на 0,50 п.п. В целом мы оцениваем решение ЦБ как нейтральное: снизив ставку, регулятор попытался сохранить максимальный консерватизм в своих комментариях. При этом фраза о пространстве для снижения ставки во втором полугодии оставляет широкий простор Банку России — от одного минимального до нескольких снижений ставки, в зависимости от сопутствующих условий. В первые минуты после решения рубль отреагировал небольшим снижением, однако в последующие часы восстановил позиции, и в целом эффект от решения для валютного рынка уже практически исчерпан. Уже в конце следующей недели пройдут предварительные выплаты по основным налоговым платежам (НДС, НДПИ и акцизы), общий объем которых может достигнуть внушительного объема в 700 млрд руб. В рамках подготовки к платежам экспортеры приступят к продаже валютной выручки, что окажет локальную поддержку рублю и может сгладить прочие негативные эффекты", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.