В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что окажет поддержку нефти. Цена нефти около 50 долл. считается оптимальной для производителей и потребителей сырья. Сейчас нефть находится вблизи нижней границе понижающегося тренда, а индикатор RSI находится в зоне перепроданности, в связи с чем складываются хорошие технические предпосылки для отскока нефти вверх. В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл.", - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.